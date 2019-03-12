Медучреждения Томской области рассказали о подготовке к паводку

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-12T17:54:38+03:00

На время весеннего половодья все экстренные службы перейдут в режим повышенной готовности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе создан резерв необходимых лекарств и сформированы списки «первоочередников» на эвакуацию

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Департамент здравоохранения Томской области сообщил о готовности районных больниц и ФАПов к предстоящему периоду весеннего половодья. «Сформировали месячный резерв медикаментов и запаслись жизненно необходимыми препаратами для льготников. В резерве территориальной службы медицины катастроф находятся медикаменты на сумму 16 млн рублей. При необходимости медучреждения региона готовы предоставить 1461 дополнительное койко-место, в случае подъема воды в зонах возможного подтопления будут круглосуточно дежурить бригады «скорой помощи», - отмечено в официальной информации облздрава.

Кроме того, врачи сформировали списки пациентов районных больниц, нуждающихся в первоочередной эвакуации из мест возможного подтопления. Как пояснил директор Территориального центра медицины катастроф Николай Денисов, в эту категорию попадают больные с хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети до года, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, а также лежачие пациенты.

Также в каждом медучреждении региона сформирован запас дезинфицирующих средств, горюче-смазочных материалов для машин, имеются резервные источники электропитания.

ИСТОЧНИК KP.RU