Медучреждения Томской области рассказали о подготовке к паводку
Департамент здравоохранения Томской области сообщил о готовности районных больниц и ФАПов к предстоящему периоду весеннего половодья. «Сформировали месячный резерв медикаментов и запаслись жизненно необходимыми препаратами для льготников. В резерве территориальной службы медицины катастроф находятся медикаменты на сумму 16 млн рублей. При необходимости медучреждения региона готовы предоставить 1461 дополнительное койко-место, в случае подъема воды в зонах возможного подтопления будут круглосуточно дежурить бригады «скорой помощи», - отмечено в официальной информации облздрава.
Кроме того, врачи сформировали списки пациентов районных больниц, нуждающихся в первоочередной эвакуации из мест возможного подтопления. Как пояснил директор Территориального центра медицины катастроф Николай Денисов, в эту категорию попадают больные с хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети до года, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, а также лежачие пациенты.
Также в каждом медучреждении региона сформирован запас дезинфицирующих средств, горюче-смазочных материалов для машин, имеются резервные источники электропитания.
ИСТОЧНИК KP.RU