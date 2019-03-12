Томских пенсионеров научат делать красивый сад в своем дворе

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-12T17:22:40+03:00

Сделать двор зеленым и красивым под силу самим жильцам. Фото: dumskaya.net

Открытая лекция состоится в четверг в ТГУ

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В четверг, 14 марта, в 18.25 часов во 2-м корпусе Томского госпройдет университета (пр. Ленина, 36, ауд. 302) начнется открытая лекция для представителей старшего поколения на тему «Озеленение и благоустройство жилого двора». Посетить занятие приглашаются все желающие.

Пенсионеры получат много полезной практической информации об озеленении дворов многоквартирных и частных домов. Проведет занятие доцент кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства Биологического института НИ ТГУ, кандидат биологических наук Лариса Куровская.

«Слушатели познакомятся с основными принципами зонирования дворовых территорий, узнают, как сделать красивый сад, за которым легко ухаживать, озеленить вход в дом и детскую площадку», - сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Открытая лекция пройдет в рамках «Томской академии активного долголетия». Записаться в группы можно по телефонам информационного центра: 47-95-13; 47-95-14 в рабочие дни с 9 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU