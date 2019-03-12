В Томске выберут лучший салон beauty-рынка
26-й чемпионат Томской области по парикмахерскому искусству состоится 30 марта во Дворце зрелищ и спорта.
Новинкой турнира 2019 года станет номинация для салонов красоты «Салон года» по тематике «Женский деловой стиль»: коллективная работа парикмахера-стилиста, визажиста и мастера маникюра.
Томичи смогут увидеть показы коллекций томских, сибирских и московских брендов, купить одежду и аксессуары, послушать лекции fashion-экспертов в формате CreativeMornings и PechaKucha Night Tomsk.
Накануне чемпионата состоятся двухуровневые тренинги для парикмахеров и визажистов с участием звездных тренеров-консультантов — мастеров международного класса Вячеслава Светкина (Москва) и Светланы Унгифук (Барнаул), а также топ-стилиста визажиста Елены Корольковой (Новосибирск).
В рамках деловой и развлекательной программы чемпионата впервые пройдет фестиваль Fashion Laboratory, организованный Сибирским центром дизайна ТГУ.
Главная цель фестиваля Fashion Laboratory — поиск новых способов взаимодействия представителей томской fashion-индустрии с горожанами и партнерами, а также продвижение современных форматов досуга.
ИСТОЧНИК KP.RU