Томск посетит генконсул Узбекистана

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-12T11:56:13+03:00

Генконсул будет работать в нашем регионе два дня Фото: из открытых источников

Юсуп Кабулжанов встретится со студентами и активистами диаспоры

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В Томской области 13-14 марта будет работать генеральный консул Республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.

Запланирована встреча с губернатором Сергеем Жвачкиным, начальником управления по вопросам миграции Управления МВД России по Томской области Николаем Лежниным, консульский прием граждан Республики Узбекистан.

Завтра, 13 марта, в 13.35 в главном корпусе Национального исследовательского Томского политехнического университета (пр. Ленина, 30) генконсул встретится со студентами НИ ТПУ, в 17 часов (ул. Транспортная, 40) — с активистами узбекской диаспоры.

ИСТОЧНИК KP.RU