2019-03-12T11:56:13+03:00
Общество

Томск посетит генконсул Узбекистана

Юсуп Кабулжанов встретится со студентами и активистами диаспоры
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Генконсул будет работать в нашем регионе два дняГенконсул будет работать в нашем регионе два дняФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Томской области 13-14 марта будет работать генеральный консул Республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.

Запланирована встреча с губернатором Сергеем Жвачкиным, начальником управления по вопросам миграции Управления МВД России по Томской области Николаем Лежниным, консульский прием граждан Республики Узбекистан.

Завтра, 13 марта, в 13.35 в главном корпусе Национального исследовательского Томского политехнического университета (пр. Ленина, 30) генконсул встретится со студентами НИ ТПУ, в 17 часов (ул. Транспортная, 40) — с активистами узбекской диаспоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске выберут лучший салон beauty-рынка
В новых томских микрорайонах открыли «Почту России»
В городе запускают проект «Томск глазами иностранцев»
Томичи стали на 0,4 % больше потреблять электроэнергии
Более 61% жителей Томска не пользуются ежедневниками
Томич убил своего собутыльника и еще 4 дня хранил его труп
В томском селе УК топила котельную углем с опасным для здоровья креозотом
ООО «Жилсервис «Кировский» ответит за обрушение крыши дома на Вершинина
25-летнего водителя, сбившего женщину на «зебре», будут судить в Томске
Часть Советского района Томска останется без тепла и ГВС во вторник
Томичи предпенсионного возраста могут освоить новую профессию
В Томске откроется выставка «Техники тела»
Подсчитано, сколько дней на больничном в среднем проводят томичи
В Томске больше всего подорожали капуста и валидол
Шесть педагогов Томска поборются за звание «Учитель года»
В Томске открылась школа медицинского ухода
Двое томичей поборются за звание лучшего руководителя компании
Подсчитан средний возраст жительницы Томской области
Митрополит Ростислав возглавит службу в Прощенное воскресенье в Томске
24-летней томичке грозит 20 лет за торговлю гашишем
Завтра на площади Новособорной впервые пройдет концерт колокольного звона
В праздники в городе пройдет проверка водителей на трезвость
Непогода задержала авиарейс Томск-Стрежевой
Два вооруженных томича задержаны за разбой и нападение на автовладельца
Шесть педагогов-финалистов поборются за звание лучшего учителя Томска
Томские синоптики предупреждают об усилении ветра на 8 Марта
В Томской области пройдет праздник охотника «Большой Амикан»
Эксперты назвали самую «женскую» работу в Томске