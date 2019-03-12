Томск посетит генконсул Узбекистана
Юсуп Кабулжанов встретится со студентами и активистами диаспоры
Генконсул будет работать в нашем регионе два дняФото: из открытых источников
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В Томской области 13-14 марта будет работать генеральный консул Республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.
Запланирована встреча с губернатором Сергеем Жвачкиным, начальником управления по вопросам миграции Управления МВД России по Томской области Николаем Лежниным, консульский прием граждан Республики Узбекистан.
Завтра, 13 марта, в 13.35 в главном корпусе Национального исследовательского Томского политехнического университета (пр. Ленина, 30) генконсул встретится со студентами НИ ТПУ, в 17 часов (ул. Транспортная, 40) — с активистами узбекской диаспоры.
ИСТОЧНИК KP.RU