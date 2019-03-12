В новых томских микрорайонах открыли «Почту России»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-12T11:47:43+03:00

Жителям микрорайона теперь не нужно отправляться на почту за несколько километров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь отделения есть в Северном парке и Зеленых Горках

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Местная почта в Зеленых Горках расположилась в здании супермаркета по улице Архитекторов, 2. В новом отделении, индекс которого 634030, населению доступно более 80 услуг.

В зале для посетителей предусмотрены три операционных окна, установлены удобные кресла для ожидающих. Эргономичная планировка позволяет использовать площадь по максимуму, а все процессы из-за отсутствия лишних стен и перегородок происходят на виду у клиентов. Отделение полностью приспособлено для обслуживания маломобильных жителей.

Другое отделение с индексом 634512 открылось 12 марта, в строящемся микрорайоне Северный Парк, по ул. Марины Цветаевой, 18.

Проект почтового здания органично вписался в концепцию жилого квартала, напоминающего малоэтажную застройку европейского пригорода. Несмотря на то, что микрорайон еще строится, в нем проживает уже более 3 тысяч человек, а к лету число жителей достигнет пяти тысяч.

Жителям микрорайона теперь не нужно отправляться на почту за несколько километров, получить полный спектр почтовых услуг они могут рядом с домом.

ИСТОЧНИК KP.RU