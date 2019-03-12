В городе запускают проект «Томск глазами иностранцев»

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-12T11:32:09+03:00

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Туристский информационный центр Томска запускает проект «Взгляд со стороны». Он направлен на оценку и развитие качественного обслуживания сферы гостеприимства, в частности, обслуживания в местах пребывания туристов. В течение марта группа иностранных студентов посетит музеи, оценив уровень организации работы с иностранными посетителями, предоставит свое мнение об уровне гостеприимства в виде аналитических статей, фото и видео материалов в ТИЦ Томска. yXxДанная информация будет передана руководителям учреждений, а самые интересные и увлекательные описания посещений будут опубликованы на сайте и в социальных сетях ТИЦ. Напомним, что одна из целей работы ТИЦ – это создание комфортной информационной среды для жителей и гостей города, в том числе и иностранных.

ИСТОЧНИК KP.RU