Томичи стали на 0,4 % больше потреблять электроэнергии

СЕГОДНЯ 08:52 2019-03-12T08:52:46+03:00

В холодную зиму тепла необходимо больше, чтобы обеспечить комфорт в домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В том числе, за счёт перетоков из смежных энергосистем

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Таков показатель Филиала АО «СО ЕЭС» относительно предыдущего года. В феврале 2019 года потребление электроэнергии в Томской области составило 740,4 млн кВт•ч, что на 0,4 % выше объёма потребления за февраль 2018 года.

Объём выработки электростанций региона составил 395,5 млн кВт•ч, что на 16,4 % выше, чем в прошлом году. За два месяца 2019 года суммарный объём электропотребления составил 1556,9 млн кВт•ч, что на 0,9 % выше объёма электропотребления за аналогичный период 2018. Суммарный объём выработки электростанций в январе – феврале текущего года составил 826,3 млн кВт•ч, что на 9,3 % выше объёма выработки за аналогичный период.

Потребность энергосистемы Томской области в электроэнергии покрывалась, в том числе, за счёт перетоков из смежных энергосистем. Объём сальдо перетоков по межсистемным линиям электропередачи за февраль 2019 года составил 344,8 млн кВт•ч, за два месяца текущего года – 730,6 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии увеличилось и в целом по Сибири, в среднем - на 0,8 %.

Причем, Томск в этом списке находится еще в выгодной позиции. Гораздо сильнее показатель вырос в Омской области – на 0,5 %, в Забайкальском крае – на 1,0 %, в Иркутской области – на 1,4 %, в Новосибирской области – на 2,1 % года, в Красноярском крае – на 2,3 %.

Однако есть регионы, сумевшие снизить потребление энергии. В Кемеровской области - на 0,5 %, в Хакасии - на 1,2 %, в Бурятии на 1,3 %, в Республике Алтай и Алтайском крае – на 2,1 %.

ИСТОЧНИК KP.RU