Более 61% жителей Томска не пользуются ежедневниками

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-12T08:23:56+03:00

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Исследователи развлекательной социальной сети “Фотострана” просили 1 000 респондентов и выяснили, пользуются ли жители Томска ежедневниками.

18% опрошенных рассказали, что используют ежедневники постоянно: “Планирование задач, как рабочих, так и домашних, - это очень полезная привычка. Достаточно начать вести записи, чтобы понять как просто живется, когда не нужно держать всё в голове,” - поделился опытом Сергей.

Примечательно, что мужчины чаще ведут именно деловые ежедневники, а женщины в большинстве случаев отдают предпочтение формату личного дневника, но и важные дела в него записывать не забывают.

61% участников опроса считают, что вести дневник дел - это лишняя трата времени, либо в их жизни им просто не требуется планирование.

Оставшиеся респонденты не смогли однозначно ответить на вопрос. Некоторые чьл, что у них нет постоянного ежедневника, но порой список планов на пару дней всё же составляется в заметках смартфона.

ИСТОЧНИК KP.RU