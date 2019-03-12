Более 61% жителей Томска не пользуются ежедневниками
Исследователи развлекательной социальной сети “Фотострана” просили 1 000 респондентов и выяснили, пользуются ли жители Томска ежедневниками.
18% опрошенных рассказали, что используют ежедневники постоянно: “Планирование задач, как рабочих, так и домашних, - это очень полезная привычка. Достаточно начать вести записи, чтобы понять как просто живется, когда не нужно держать всё в голове,” - поделился опытом Сергей.
Примечательно, что мужчины чаще ведут именно деловые ежедневники, а женщины в большинстве случаев отдают предпочтение формату личного дневника, но и важные дела в него записывать не забывают.
61% участников опроса считают, что вести дневник дел - это лишняя трата времени, либо в их жизни им просто не требуется планирование.
Оставшиеся респонденты не смогли однозначно ответить на вопрос. Некоторые чьл, что у них нет постоянного ежедневника, но порой список планов на пару дней всё же составляется в заметках смартфона.
ИСТОЧНИК KP.RU