Томич убил своего собутыльника и еще 4 дня хранил его труп

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-12T08:15:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, этот инцидент произошел в декабре 2018 года. По версии следствия 45-летний томич употреблял спиртные напитки у себя дома вместе с приятелем. Тот пришел к нему и остался ночевать. Во время пьяной ссоры, произошедшей между знакомыми, хозяин квартиры в ярости схватился за нож и нанес удар своему приятелю в область живота.

От полученной раны человек скончался на месте. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, подозреваемый не сразу понял, что убил его и труп погибшего еще четыре дня находился в квартире.

Свою вину обвиняемый признал частично, пояснив, что не хотел убивать потерпевшего. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU