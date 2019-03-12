2019-03-12T08:15:47+03:00
Происшествия

Томич убил своего собутыльника и еще 4 дня хранил его труп

Подозреваемый совершил это из-за возникшей ссоры
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Инцидент закончился летальным исходомИнцидент закончился летальным исходомФото: Иван ВИСЛОВ
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Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, этот инцидент произошел в декабре 2018 года. По версии следствия 45-летний томич употреблял спиртные напитки у себя дома вместе с приятелем. Тот пришел к нему и остался ночевать. Во время пьяной ссоры, произошедшей между знакомыми, хозяин квартиры в ярости схватился за нож и нанес удар своему приятелю в область живота.

От полученной раны человек скончался на месте. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, подозреваемый не сразу понял, что убил его и труп погибшего еще четыре дня находился в квартире.

Свою вину обвиняемый признал частично, пояснив, что не хотел убивать потерпевшего. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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