2019-03-12T06:44:15+03:00
Происшествия

В томском селе УК топила котельную углем с опасным для здоровья креозотом

Директору предприятия теперь грозит реальный срок
Татьяна Щукина
Поделиться:
После того, как уголь перестали использовать, его не спешили ликвидировать. Фото: ЕРАПосле того, как уголь перестали использовать, его не спешили ликвидировать. Фото: ЕРА
Изменить размер текста:

Серьезное нарушение закона выявлено в селе Томское, где для отопления жилых домов был приобретен древесный уголь, содержащий креозот - отход, относящийся ко 2-му классу опасности. После жалоб населения на неприятный запах, управляющая компания перестала использовать топливо по назначению, однако все остатки складировала возле котельной, расположенной вблизи жилья.

«Поскольку размещенные на земле отходы могли повлечь загрязнение почвы, а исходящий запах создавал угрозу жизни и здоровью местному населению, суд обязал ответчика ликвидировать отходы креозота с территории, прилегающей к котельной». – сообщила пресс-служба областного управления ФССП, ответственного за исполнение судебное решение, Судебные приставы многократно предоставляли директору предприятия новые сроки для добровольной ликвидации угля, однако он не сделал этого. В общей сложности организация-должник накопила штрафов на сумму более 300 тыс. руб.

Поскольку ситуация с мертвой точки не сдвинулась, данные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении директора котельной уголовного дела. За неисполнение решения суда ему грозит серьезное наказание — от крупного штрафа до лишения свободы на два года, - сообщили в УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новых томских микрорайонах открыли «Почту России»
В городе запускают проект «Томск глазами иностранцев»
Томичи стали на 0,4 % больше потреблять электроэнергии
Более 61% жителей Томска не пользуются ежедневниками
Томич убил своего собутыльника и еще 4 дня хранил его труп
ООО «Жилсервис «Кировский» ответит за обрушение крыши дома на Вершинина
25-летнего водителя, сбившего женщину на «зебре», будут судить в Томске
Часть Советского района Томска останется без тепла и ГВС во вторник
Томичи предпенсионного возраста могут освоить новую профессию
В Томске откроется выставка «Техники тела»
Подсчитано, сколько дней на больничном в среднем проводят томичи
В Томске больше всего подорожали капуста и валидол
Шесть педагогов Томска поборются за звание «Учитель года»
В Томске открылась школа медицинского ухода
Двое томичей поборются за звание лучшего руководителя компании
Подсчитан средний возраст жительницы Томской области
Митрополит Ростислав возглавит службу в Прощенное воскресенье в Томске
24-летней томичке грозит 20 лет за торговлю гашишем
Завтра на площади Новособорной впервые пройдет концерт колокольного звона
В праздники в городе пройдет проверка водителей на трезвость
Непогода задержала авиарейс Томск-Стрежевой
Два вооруженных томича задержаны за разбой и нападение на автовладельца
Шесть педагогов-финалистов поборются за звание лучшего учителя Томска
Томские синоптики предупреждают об усилении ветра на 8 Марта
В Томской области пройдет праздник охотника «Большой Амикан»
Эксперты назвали самую «женскую» работу в Томске