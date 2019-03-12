В томском селе УК топила котельную углем с опасным для здоровья креозотом

СЕГОДНЯ 06:37 2019-03-12T06:44:15+03:00

После того, как уголь перестали использовать, его не спешили ликвидировать. Фото: ЕРА

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Серьезное нарушение закона выявлено в селе Томское, где для отопления жилых домов был приобретен древесный уголь, содержащий креозот - отход, относящийся ко 2-му классу опасности. После жалоб населения на неприятный запах, управляющая компания перестала использовать топливо по назначению, однако все остатки складировала возле котельной, расположенной вблизи жилья.

«Поскольку размещенные на земле отходы могли повлечь загрязнение почвы, а исходящий запах создавал угрозу жизни и здоровью местному населению, суд обязал ответчика ликвидировать отходы креозота с территории, прилегающей к котельной». – сообщила пресс-служба областного управления ФССП, ответственного за исполнение судебное решение, Судебные приставы многократно предоставляли директору предприятия новые сроки для добровольной ликвидации угля, однако он не сделал этого. В общей сложности организация-должник накопила штрафов на сумму более 300 тыс. руб.

Поскольку ситуация с мертвой точки не сдвинулась, данные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении директора котельной уголовного дела. За неисполнение решения суда ему грозит серьезное наказание — от крупного штрафа до лишения свободы на два года, - сообщили в УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU