ООО «Жилсервис «Кировский» ответит за обрушение крыши дома на Вершинина

СЕГОДНЯ 06:10 2019-03-12T06:15:00+03:00

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Следственный комитета Российской Федерации по Томской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении представителей управляющей компании, обслуживающей пятиэтажку на улице Вершинина, где в начале месяца частично обрушилась крыша. Предположительно, причиной обрушения стала накопившаяся на кровле снежная масса.

«По предварительным данным, в результате ненадлежащего выполнения должностными лицами ООО «Жилсервис «Кировский» своих обязанностей, а именно не принятии мер по своевременной очистке кровли жилого дома от снега, 4 марта 2019 года в десятом часу вечера под тяжестью снега произошло частичное обрушение кровли пятиэтажного жилого дома, расположенного по ул.Вершинина, 18 в г.Томске. Тем самым была создана реальная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан», - сообщила по делу пресс-служба регионального СК.

В ведомстве пояснили, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU