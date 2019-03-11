25-летнего водителя, сбившего женщину на «зебре», будут судить в Томске

СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-11T15:26:46+03:00

Молодой человек ранее многократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД

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Томич, имеющий за плечами 17 административных дел за нарушение правил дорожного движения, ответит в суде за тяжелые травмы, причиненные им пешеходу, пересекавшему проезжую часть в предназначенном для этого месте.

«По версии следствия 30 октября 2018 года рано утром обвиняемый двигался на своем автомобиле «TOYOTA MARK II» по улице Иркутский тракт в направлении улицы Б.Куна в Томске. Не снизив скорость, он въехал на расположенный перед остановкой «Лазарева» нерегулируемый пешеходный переход, где совершил наезд на женщину. В результате преступной небрежности обвиняемого пострадавшая получила тяжкие повреждения (множественные переломы костей)», - сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

В ведомстве уточнили, что свою вину мужчина признал полностью.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU