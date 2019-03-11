2019-03-11T14:58:34+03:00
Недвижимость

Часть Советского района Томска останется без тепла и ГВС во вторник

Энергетики обещают произвести ремонт на тепломагистрали максимально оперативно
Татьяна Щукина
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Надо вовремя успеть в душ. чтобы не стать моржомНадо вовремя успеть в душ. чтобы не стать моржомФото: "КП" Архив
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Компания «ТомскРТС» сообщила о временном прекращении теплоснабжения в районе проспекта Фрунзе во вторник, 12 марта. Энергетики пояснили, что намерены устранять дефекты оборудования, выявленные ранее при его осмотре.

«На время проведения технических мероприятий будет кратковременно приостановлено теплоснабжение ряда жилых домов, расположенных на улицах Алтайская, Елизаровых, Кулагина, Салтыкова-Щедрина, проспекте Фрунзе и в прилегающих переулках». – сообщила пресс-служба предприятия.

В информации уточняется, что работы начнутся на тепломагистрали начнутся в 09 часов утра и будут выполнены максимально оперативно.

«Температура наружного воздуха во вторник, по прогнозам синоптиков, будет держаться на уровне -2°С, что позволит провести технические мероприятия, сохранив комфортную температуру в жилых домах», — подчеркнул технический директор СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» Борис Горяйнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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