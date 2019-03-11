Томичи предпенсионного возраста могут освоить новую профессию

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-11T12:22:51+03:00

Начать новую жизнь никогда не поздно! Фото: Олег ЗОЛОТО

На это уйдет от 72 часов до 3 месяцев

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В 2019 году бесплатно получить новую профессию по направлению службы занятости смогут жители Томской области предпенсионного возраста – за пять лет до выхода на страховую пенсию. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения Томской области.

Подготовку по профессиям в течение года пройдут 2 758 человек, в том числе состоящие на учете в службе занятости, женщины в декрете и пенсионеры.

Цель программ — повысить конкурентоспособность лиц старшего возраста на рынке труда, — сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. — Также в 2019 году служба занятости будет уделять много внимания обновлению знаний и навыков работников предприятий.

Всего на программы переобучения и закрепление получивших новую специальность на рабочих местах из областного и федерального бюджетов выделено 107 млн рублей.

Срок обучения — от 72 часов до шести месяцев, для граждан предпенсионного возраста — не более трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU