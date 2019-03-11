В Томске откроется выставка «Техники тела»

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-11T11:52:57+03:00

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11 марта в 19.00 в Институте Искусств и культуры ТГУ откроется выставка современного искусства «Техники тела 2.0».

Проект посвящен художественному исследованию опыта телесности современного человека. Авторы выясняют, опасны ли для нашего «чувства прекрасного» новые технологии – Интернет, смартфоны, планшеты, «умные гаджеты», социальные сети, «новые медиа». Являются ли они антропологической угрозой? Техническим «наркотиком»? Понятие «техники тела» было предложено для описания примитивных культур французским социологом и антропологом Марселем Моссом. Он трактует их как традиционные способы, посредством которых люди в различных обществах пользуются свои телом. Но что происходит с техниками тела в глобальном племени, почти переселившемся в Интернет? Для этого организаторы пригласили художников, работающих с новыми медиа.

В экспозицию вошли работы Владимира Абиха (Санкт-Петербург), Натальи Алфутовой (Москва), Никиты Савостьянова (Томск / Москва), Вероники Сарычевой (Томск).

12 марта с 17.30 до 21.00 на выставке состоятся лекции и встречи с художниками – участниками экспозиции.

Вход на выставку бесплатный по регистрации.

Подробная информация в группе мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU