2019-03-11T11:15:50+03:00
Здоровье

Подсчитано, сколько дней на больничном в среднем проводят томичи

А также размер компенсации за отсутствие по уважительной причине
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В 2018 году жители Томской области получили пособия на сумму более 2 млрд рублейВ 2018 году жители Томской области получили пособия на сумму более 2 млрд рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В 2018 году жители Томской области были на «больничном» в среднем 13 дней. К такому выводу пришли специалисты Томского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Для сравнения, в прошлом году наши земляки «болели» на 2 дня меньше.

Для тех, кто не в курсе, пособие по болезни рассчитывается исходя из среднего заработка за 2 года, предшествующих наступлению страхового случая. Также играет роль стаж работы сотрудника. Первые 3 дня оплачиваются за счет средств работодателя, а начиная с 4-го дня – за счет средств бюджета Фонда социального страхования РФ.

С 1 июля 2017 года в Томской области в рамках проекта «Прямые выплаты» не работодатели, а региональное отделение ФСС назначает и выплачивает напрямую «больничный».

В 2018 году жители Томской области получили пособия на сумму более 2 млрд руб., средний размер дневного пособия по временной нетрудоспособности составил порядка 783,9 руб. (в 2017 году - 718,5 руб.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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