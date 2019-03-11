В Томске больше всего подорожали капуста и валидол

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-11T10:14:07+03:00

Что касается услуг, то увеличилась цена поездки в купе поезда Фото: Евгения ГУСЕВА

А вот улететь в Москву можно на 10% дешевле

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Как сообщает Томскстат, индекс потребительских цен в феврале 2019 по отношению к январю составил 100.5%.

Заметнее всего в прошлом месяце подорожали фрукты и овощи, в среднем на 1.2%. По сравнению с прошлым годом ощутимо (в феврале 2018 – на 0.4%).

Лидером списка стала белокочанная капуста – на 45.6%, на втором месте – свежие огурцы – на 26.2%, на третьем - помидоры – на 22.7%.

Также выросли цены на лук репчатый – на 17.1%, виноград – на 13.1%, бананы – на 9.8%, морковь – на 9.5%, пшено – на 8.8%, свёклу – на 7.9%, гречку – на 7.3%, картофель – на 5.9%.

Цены на непродовольственные товары увеличились в среднем на 0.2%, также, как и в прошлом году. Более всего подорожали «Валидол» – на 32.6%, цветы – на 6.9%; искусственный шелк – на 5.1%, лампочки – на 4.3%, спички – на 3.9%, лекарства «Аллохол» – на 3.5%, «Бромгексин» – на 3.3% и утюги – на 3.3%.

Что касается услуг, то увеличилась цена поездки в купе поезда– на 12.0%; аренда жилья – на 4.3%, проезд в такси – на 3.9%, проезд в междугородном автобусе – на 3.7%.

Подешевел полет в салоне экономического класса самолета – на 10.0%.

ИСТОЧНИК KP.RU