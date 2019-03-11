Шесть педагогов Томска поборются за звание «Учитель года»

СЕГОДНЯ 07:15 2019-03-11T07:20:00+03:00

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Во вторник, 12 марта, в 15 часов в актовом зале Дворца творчества детей и молодёжи (ул. Вершинина, 17) состоится финал муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019».

Как сообщила пресс-служба мэрии Томска, на победу в конкурсе претендуют 6 педагогов: учитель географии школы № 11 им. В.И. Смирнова Алёна Ковалева, учитель биологии школы № 28 Елена Белова, учитель начальных классов школы № 40 Татьяна Мангирова, учитель русского языка и литературы СОШ № 47 Анна Кведер, учитель английского языка СОШ № 53 Татьяна Мисник и учитель начальных классов СОШ № 54 Яна Житкова.

В финале участникам предстоит пройти два конкурсных испытания: «Педагогический совет» (пройдёт в форме дискуссии по определенной теме) и «Образовательный проект» (будет оцениваться умение работать в команде).

«Победитель и три лауреата представят Томск на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019», - сообщили в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU