В Томске открылась школа медицинского ухода

СЕГОДНЯ 07:11 2019-03-11T07:11:48+03:00

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На занятиях томичи бесплатно обучаться навыкам по уходу за больными в домашних условиях, узнают, как организовать домашнее пространство для пациента, проходящего реабилитацию, ухаживать за телом, проводить профилактику пролежней и т.д.

- Амбулаторная реабилитация считается самым длительным этапом восстановления, поэтому пациентам необходима помощь не только профессионалов, но и семьи. Наша цель - обучить всех желающих томичей навыкам медицинского ухода, которые они смогут применить в домашних условиях для помощи своим родственникам, - прокомментировал главный врач нового проекта Михаил Тевелевич.

В школе пояснили, что опираются на международный опыт и стандарты лучших мировых практик. Занятия будут проходить один раз в неделю, в специально оборудованном помещении в центре Томска по адресу: улица Карла Маркса, 18. Базовый курс составит четыре занятия.

Стать слушателями Школы медицинского ухода смогут все желающие. Записаться на бесплатные занятия можно по телефону 903-003.

ИСТОЧНИК KP.RU