Двое томичей поборются за звание лучшего руководителя компании

СЕГОДНЯ 06:59 2019-03-11T06:59:19+03:00

Наши земляки примут участие в финале «Лидеров России» в Сочи

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Томичи – начальник управления по работе с персоналом ООО «Газпром трансгаз Томск» Евгений Бакланов и руководитель группы офисов ПАО «Сбербанк» в Северске Ольга Лапшина — будут участвовать в финале конкурса «Лидеры России», который пройдет в Сочи с 13 по 17 марта.

Всего за победу будут состязаться 300 лучших руководителей со всей страны.

В первый день конкурсантам предстоит провести открытые уроки в школах Сочи, после чего их ждет коллективная социальная акция на свежем воздухе.

Второй день финала — 14 марта — станет Днем развития. Утром состоится официальная церемония открытия, затем будут мастер-классы наставников — успешных и эффективных руководителей из сферы государственного управления и частного бизнеса. Также в День развития пройдет панельная дискуссия с участием приглашенных губернаторов.

15 марта — День наставника. В этот день приглашенные наставники конкурса будут принимать активное участие в оценочных мероприятиях финала.

Они посмотрят, как финалисты коллективно решают управленческие кейсы, и оценят их работу. 16 марта конкурсантов ждут оценочные мероприятия, это будет Управленческий день.

Заключительный день финала — 17 марта. Он начнется с выездного командного спортивного мероприятия — экстремального забега с препятствиями по пересеченной местности. После этого участники вернутся на площадку финала, где пройдет торжественная церемония объявления победителей и награждение.

ИСТОЧНИК KP.RU