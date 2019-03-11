Двое томичей поборются за звание лучшего руководителя компании
Томичи – начальник управления по работе с персоналом ООО «Газпром трансгаз Томск» Евгений Бакланов и руководитель группы офисов ПАО «Сбербанк» в Северске Ольга Лапшина — будут участвовать в финале конкурса «Лидеры России», который пройдет в Сочи с 13 по 17 марта.
Всего за победу будут состязаться 300 лучших руководителей со всей страны.
В первый день конкурсантам предстоит провести открытые уроки в школах Сочи, после чего их ждет коллективная социальная акция на свежем воздухе.
Второй день финала — 14 марта — станет Днем развития. Утром состоится официальная церемония открытия, затем будут мастер-классы наставников — успешных и эффективных руководителей из сферы государственного управления и частного бизнеса. Также в День развития пройдет панельная дискуссия с участием приглашенных губернаторов.
15 марта — День наставника. В этот день приглашенные наставники конкурса будут принимать активное участие в оценочных мероприятиях финала.
Они посмотрят, как финалисты коллективно решают управленческие кейсы, и оценят их работу. 16 марта конкурсантов ждут оценочные мероприятия, это будет Управленческий день.
Заключительный день финала — 17 марта. Он начнется с выездного командного спортивного мероприятия — экстремального забега с препятствиями по пересеченной местности. После этого участники вернутся на площадку финала, где пройдет торжественная церемония объявления победителей и награждение.
ИСТОЧНИК KP.RU