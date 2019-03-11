2019-03-11T06:45:28+03:00
Общество

Подсчитан средний возраст жительницы Томской области

Что еще интересного в портрете томички?
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Ожидаемая продолжительность жизни у женщин, оказывается, почти на 11 лет большеОжидаемая продолжительность жизни у женщин, оказывается, почти на 11 лет большеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 1 января 2018 года в Томской области проживало 573 тыс. женщин (53.1% от общей численности населения области), из них большая часть – в городской местности (73.2%). Средний возраст женщин составил 40.3 года, что на 4.4 года больше, чем у мужчин. Соотношение численности мужчин и женщин в пользу последних, на 1000 лиц мужского пола приходилось 1134 женщины. Ожидаемая продолжительность жизни у женщин почти на 11 лет больше, чем у мужчин и составила 77.3 года. Среди долгожителей области в возрасте 90 лет и старше, женщин в 3.4 раза больше, чем мужчин. Одним из важнейших этапов в жизни женщины является материнство. На 1 января 2018 года насчитывалось 273.1 тыс. женщин репродуктивного возраста (15-49 лет), или 47.7% от общей численности женщин. Наибольшая численность женщин преобладает в возрасте от 25 до 34 лет – 100.8 тыс. По предварительным данным в 2018 году в области родилось 11799 младенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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