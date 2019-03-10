Митрополит Ростислав возглавит службу в Прощенное воскресенье в Томске

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-10T12:32:29+03:00

Вечерня с чином прощения будет совершаться во всех храмах Томской епархии

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Вечером 10 марта во всех храмах Томской епархии будет совершен чин прощения. Вечернее богослужение в Богоявленском кафедральном соборе возглавит митрополит Томский и Асиновский Ростислав, - сообщается на сайте Томской епархии. .

Чин прощения – особое богослужение, которое совершается один раз в год накануне Великого поста. В Прошеное воскресенье верующие просят друг у друга прощение за все свои вольные и невольные грехи.

Начало вечернего богослужения в 18:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU