Митрополит Ростислав возглавит службу в Прощенное воскресенье в Томске
Вечерня с чином прощения будет совершаться во всех храмах Томской епархии
Богослужение начнется в 6 часов вечераФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вечером 10 марта во всех храмах Томской епархии будет совершен чин прощения. Вечернее богослужение в Богоявленском кафедральном соборе возглавит митрополит Томский и Асиновский Ростислав, - сообщается на сайте Томской епархии. .
Чин прощения – особое богослужение, которое совершается один раз в год накануне Великого поста. В Прошеное воскресенье верующие просят друг у друга прощение за все свои вольные и невольные грехи.
Начало вечернего богослужения в 18:00 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU