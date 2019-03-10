24-летней томичке грозит 20 лет за торговлю гашишем

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-10T12:02:38+03:00

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Молодая жительница Томской области была задержана в одной из деревень вблизи областного центра по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. Несмотря на юный возраст девушка ранее уже имела проблемы с законом, отчего попала в поле зрения сотрудников полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«По предварительным данным, ранее судимая жительница Томского района, 1995 года рождения, находясь на территории деревни Новомихайловка Томского района, сбыла наркотическое вещество «Гашиш» массой 1,48 гр.», - сообщила в воскресенье, 10 марта, пресс-служба УВД по Томской области.

В ведомстве пояснили, что следственным отделом ОМВД России по Томскому району в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Максимальный срок по статье обвинения достигает 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU