Два вооруженных томича задержаны за разбой и нападение на автовладельца

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-07T12:30:27+03:00

Полицейские при обыске задержанных нашли оружие и патроны. Фото: УВД по ТО

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Томские силовики пресекли деятельность группы лиц, совершивших разбойное нападение. Задержание произвели бойцы СОБРа. При обыске у задержанных были найдены и изъяты похищенный ими ранее автомобиль, два револьвера, 14 патронов, травматический пистолет калибра 9 миллиметров и восемь патронов для него, два охотничьих ножа, охолощенный макет автомата Калашникова.

В отношении задержанных – а ими оказались ранее судимые мужчины 27 и 34 лет – возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По версии следствия, подозреваемые в преступлении совершили вооруженное нападение на автовладельца в одном из гаражей в микрорайоне Каштак и силой отняли у него машину.

«По предварительным данным, двое мужчин 1992 и 1985 годов рождения, находясь в помещении гаражного бокса по проспекту Мира областного центра, используя в качестве оружия пистолеты, заставили подписать потерпевшего договор купли-продажи транспортного средства, после чего скрылись на похищенном автомобиле стоимостью 700 тысяч рублей», — сообщила детали дела пресс-служба УВД РФ по Томской области.

Сейчас задержанные содержатся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU