Шесть педагогов-финалистов поборются за звание лучшего учителя Томска

СЕГОДНЯ 08:19 2019-03-07T08:19:02+03:00

В финале участникам предстоит пройти два конкурсных испытания Фото: из открытых источников

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В следующий вторник, в 15.00, в актовом зале Дворца творчества детей и молодёжи (ул. Вершинина, 17) состоится финал муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019».

С 26 декабря по 11 января проходил заочный этап конкурса, в котором приняли участие 45 учителей из томских школ. С 14 января по 8 февраля конкурсанты приняли участие в трёх конкурсных испытаниях: «Методический совет», «Мастер-класс» и «Урок». По итогам очного этапа конкурса определены 6 финалистов: учитель географии школы № 11 им. В.И. Смирнова Алёна Ковалева, учитель биологии школы № 28 Елена Белова, учитель начальных классов школы № 40 Татьяна Мангирова, учитель русского языка и литературы СОШ № 47 Анна Кведер, учитель английского языка СОШ № 53 Татьяна Мисник и учитель начальных классов СОШ № 54 Яна Житкова.

В финале участникам предстоит пройти два конкурсных испытания: «Педагогический совет» и «Образовательный проект».

Таким образом будут определены победитель и три лауреата муниципального этапа конкурса. Именно они представят наш город на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU