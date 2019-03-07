Томские синоптики предупреждают об усилении ветра на 8 Марта

СЕГОДНЯ 08:12 2019-03-07T08:12:59+03:00

Погода на праздник будет не морозной, но ветреной Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По информации Томского ЦГМС - филиала ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», 7-8 марта в регионе ожидается небольшой, местами умеренный снег, усиление ветра 15-20 м/с с порывами до 23 м/с.

В пятницу, 8 Марта, в Томске ожидается небольшой снег, ветер юго-западный с порывами до 23 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°С, днем 0...+2°С.

В субботу, 9 марта, днем осадков не ожидается, ветер юго-западный с усилением ночью до 15 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем -1...-3°С.

Администрация Томска рекомендует горожанам при усилении ветра избегать опасных мест: вблизи щитовой рекламы, слабозакрепленных конструкций, наклоненных деревьев. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, чтобы не спровоцировать дорожно-транспортные происшествия и автомобильные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU