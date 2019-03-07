В Томской области пройдет праздник охотника «Большой Амикан»

СЕГОДНЯ 07:51 2019-03-07T07:51:46+03:00

Во время праздника на мастер-классе гости смогут изготовить эвенкийские обереги Фото: Максим ШИПЕНКОВ

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Эвенкийские обереги, шестиметровый медведь и изба охотника ждут гостей «Большого Амикана», - сообщает пресс-служба областной администрации.

Праздник состоится 9 марта в селе Белый Яр. В этом году на праздничной площадке появились новые объекты — смотровая площадка и избушка охотника.

«Центром праздника станет фигура медведя высотой шесть метров — Большой Амикан (амикан в переводе с эвенкийского «медведь»), построенная при поддержке представителей местного бизнеса по эскизу томского охотника Александра Осинцева.

Во время праздника на мастер-классе гости смогут изготовить эвенкийские обереги из бересты, в том числе культовый оберег «Эникан», а также научиться росписи по бересте.

На празднике пройдут охотничьи соревнования — эстафеты, стрельба из арбалета, гонки на снегоходах, кулинарные поединки, об участии в которых уже заявили 11 команд и 14 охотников.

Гостям праздника будут предложены охотничьи угощения — кудяблики, караулики, мямлики, строганина, ландорики — и традиционные игры, в том числе прыжки через нарты, перетягивание палки, метание тынзяна на хорей и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU