В Томской области пройдет праздник охотника «Большой Амикан»
Эвенкийские обереги, шестиметровый медведь и изба охотника ждут гостей «Большого Амикана», - сообщает пресс-служба областной администрации.
Праздник состоится 9 марта в селе Белый Яр. В этом году на праздничной площадке появились новые объекты — смотровая площадка и избушка охотника.
«Центром праздника станет фигура медведя высотой шесть метров — Большой Амикан (амикан в переводе с эвенкийского «медведь»), построенная при поддержке представителей местного бизнеса по эскизу томского охотника Александра Осинцева.
Во время праздника на мастер-классе гости смогут изготовить эвенкийские обереги из бересты, в том числе культовый оберег «Эникан», а также научиться росписи по бересте.
На празднике пройдут охотничьи соревнования — эстафеты, стрельба из арбалета, гонки на снегоходах, кулинарные поединки, об участии в которых уже заявили 11 команд и 14 охотников.
Гостям праздника будут предложены охотничьи угощения — кудяблики, караулики, мямлики, строганина, ландорики — и традиционные игры, в том числе прыжки через нарты, перетягивание палки, метание тынзяна на хорей и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU