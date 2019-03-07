Эксперты назвали самую «женскую» работу в Томске

СЕГОДНЯ 07:41 2019-03-07T07:41:46+03:00

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Накануне Международного женского дня, аналитики HeadHunter проанализировали базу резюме и выявили самые «женские» профессиональные сферы в Томске. В них вошли: «Бухгалтерия», «Управление персоналом», «Спорт, фитнес, красота», «Административный персонал»», «Наука, образование», «Медицина, фармацевтика», «Домашний персонал», «Маркетинг, реклама», «Банки», «Консультирование» и «Государственная служба». Именно здесь доля резюме, размещенных женщинами, составляет минимум две трети. А вот реже всего представительниц прекрасного пола можно встретить в «Автомобильном бизнесе», «Безопасности», «Рабочем персонале» и «Добыче сырья».

Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают соискательницы Томска в резюме в этом году, составляет 31 500 рублей (для сравнения – мужчины хотели бы зарабатывать в среднем на 20% больше).

«Это характерно не только для Томска, а для всей страны в целом: женщины, в отличие от мужчин, готовы работать за меньшие деньги. В зависимости от позиции и профессиональной сферы разница может составлять 10-20%, - отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО.

- Почему так происходит? Во-первых, мужчины размещают резюме в высокооплачиваемых отраслях чаще, чем женщины, например, в сферах «Добыча сырья», «ИТ, телеком» и «Высший менеджмент», которые входят в число самых «дорогих», 70-90% резюме в них традиционно принадлежат сильному полу. При этом, женщин на порядок больше в сферах, где зарплаты не превышают среднерыночные. Например, такую ситуацию можно наблюдать в «Бухгалтерии» и «Административном персонале».

Доля женщин-руководителей за последние восемь лет выросла на 10%. Отметим, что в Томске в профессиональной сфере «Высший менеджмент» прекрасному полу принадлежат 39% резюме.

Отношение к празднованию 8 марта у мужчин и женщин, практически, одинаковое. 21% соискателей воспринимает 8 марта как праздник весны и красоты (среди женщин эта доля выше — 26%), зато 67% считают этот праздник — праздником всех женщин.

Соискатели в большинстве случаев положительно оценивают традицию поздравлять женщин с Международным Женским Днём (69%). Различий в восприятии между мужчинами и женщинами практически не замечено. Почти каждый четвёртый соискатель нейтрально оценивает эту традицию.

ИСТОЧНИК KP.RU