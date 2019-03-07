В Томске обнаружен поддельный лекарственный препарат

СЕГОДНЯ 07:22 2019-03-07T07:22:33+03:00

Предпринимателю пришлось заплатит штраф более 50 тысяч рублей

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Специалисты Россельхознадзора выявили подделку «Вита-Септ» - спиртосодержащей жидкости в 100 граммовых флаконах (производитель ООО «Гиппократ», г. Самара).

На основании экспертного заключения установлено, что «Вита-Септ» является контрафактным лекарственным средством для ветеринарного применения, находящимся в обращении с нарушением гражданского законодательства.

Госинспектором Россельхознадзора по Томской области в отношении индивидуального предпринимателя были составлены протоколы об административных правонарушениях.

По решению Арбитражного суда предпринимателю придется заплатить штраф 50 000 рублей и уничтожить всю партию лекарства, плюс 4000 за привлечение к административной ответственности.

Напоминаем, что согласно статье 57 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», продажа фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств, контрафактных лекарственных средств запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU