12-летняя девочка сбита иномаркой на улице Лазо в Томске

СЕГОДНЯ 06:24 2019-03-07T06:28:49+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девочка-подросток, произошло днем в среду, 6 марта, в Октябрьском районе Томска. Во время движения по улице Лазо молодой водитель иномарки не обратил вовремя внимания на школьницу, которая пересекала проезжую часть в предназначенном для этого месте. В результате ДТП ребенок получил травмы.

«Около 15 часов 40 минут на улице С.Лазо, 5 произошло По предварительной информации, автомобилем «Toyota Mark 2», под управлением 28-летнего водителя совершен наезд на ребёнка-пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», - сообщила об инциденте пресс-служба Управления МВД по Томской области.

Уточняется, что пострадавшая 12-летняя девочка была после аварии доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU