Судебный пристав из Томска обвиняется в хищении денег должника

СЕГОДНЯ 06:08 2019-03-07T06:11:15+03:00

В корешке квитанции пристав указала только 2 рубля с копейками, а остальное, по версии следствия, забрала сама Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Следствие уверено, что женщина потратила 100 тысяч рублей на свои нужды

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Бывшая сотрудница Управления федеральной службы судебных приставов РФ по Томской области стала фигуранткой головного дела о присвоении денег одного из своих «подопечных», которые тот внес в счет погашения долга.

«По версии следствия обвиняемая в октябре 2018 года получила от должника денежные средства в размере 106 тыс. рублей. Эти денежные средства вопреки закону обвиняемая на депозитный счет не внесла, забрав для своих нужд», - сообщила детали дела пресс-служба региональной прокуратуры. Уточняется, что корешке квитанции о поступлении от должника денежных средств пристав указала сумму в размере 2 рубля 32 копейки, которые и сдала на депозит.

Женщина обвиняется в совершении преступления по статье «присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Сама бывшая пристав свою вину не признает.

Рассмотрение дела пройдет в Октябрьском районном суде г. Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU