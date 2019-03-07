Судебный пристав из Томска обвиняется в хищении денег должника
Бывшая сотрудница Управления федеральной службы судебных приставов РФ по Томской области стала фигуранткой головного дела о присвоении денег одного из своих «подопечных», которые тот внес в счет погашения долга.
«По версии следствия обвиняемая в октябре 2018 года получила от должника денежные средства в размере 106 тыс. рублей. Эти денежные средства вопреки закону обвиняемая на депозитный счет не внесла, забрав для своих нужд», - сообщила детали дела пресс-служба региональной прокуратуры. Уточняется, что корешке квитанции о поступлении от должника денежных средств пристав указала сумму в размере 2 рубля 32 копейки, которые и сдала на депозит.
Женщина обвиняется в совершении преступления по статье «присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
Сама бывшая пристав свою вину не признает.
Рассмотрение дела пройдет в Октябрьском районном суде г. Томска.
ИСТОЧНИК KP.RU