Два жителя Томска задержаны за ограбление ювелирного магазина

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-06T12:43:57+03:00

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Ограбление ювелирного павильона произошло в одном из торговых центров Октябрьского района Томска. Налетчики разбили стекло витрины и открыто забрали ювелирные изделия на сумму 1 миллион 670 тысяч рублей, чем причинили собственнику материальный ущерб в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении грабежа и задержать их. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, злоумышленниками оказались двое ранее не судимых местных жителей.

«Сотрудниками ОМВД России по Октябрьскому району города Томска возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», - пояснили в ведомстве. Известно, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU