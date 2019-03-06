2019-03-06T12:42:34+03:00
Общество

В Томске стало больше фальсификата молочной и мясной продукции

Свое исследование провел Россельхознадзор
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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По результатам исследований выявлено 65 несоответствий нормамПо результатам исследований выявлено 65 несоответствий нормамФото: Мария ЛЕНЦ
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Учреждение отобрало 454 пробы пищевой продукции животного происхождения и кормов, находящихся в обороте на территории Томской области. Продукция животного происхождения и корма традиционно исследовались на наличие гормональных препаратов, антибиотиков, солей тяжелых металлов, пестицидов, различных микроорганизмов, изменение генов, токсины и пр.

По результатам исследований выявлено 65 несоответствий нормам и маркировке, что составило 14,3% от количества всех проб. Для сравнения, в 2017 году несоответствий было меньше - 11,5%.

Так два года назад больше претензий было к молочной продукции и составило 19,4% от количества исследованных проб, а также к мясу птицы - 18%.

Тенденция усилилась в 2018 году. Этому есть понятное объяснение.

Фальсификата стало больше, потому что производители находятся не на территории Томской области, а также невозможно установить на каком этапе обращения происходит сбой. В 25 из 26 пробах выявлены несоответствия по жирно-кислотному составу, массовой доли жира и массовой доли белка. Все пробы, в которых выявлены несоответствия, отобраны в социальных учреждениях (детские сады, школы, больницы и прочее).

В 2019 году Россельхознадзор по Томской области продолжит работу в данном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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