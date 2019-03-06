2019-03-06T11:15:11+03:00
Звезды

Томичей приглашают на бесплатные мастер-классы по изготовлению кукол

Они пройдут в Российско-немецком доме
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В рамках фестиваля прикладного творчества «BASTELN» в Российско-немецком доме пройдет ряд мастер-классов.

Вальдорфскую игрушку можно будет сшить с Лидией Яковлевной Негрей. Так как работа довольно сложная, МК пройдет в двух частях, 10 марта в 12.00 и 17 марта в 12.00. Возраст участников 12+.

Мастер-класс по изготовлению винтажного ангела в стиле «Тильда» проведет Надежда Эрнст. МК также пройдет в двух частях 24 марта в 12.30 и 31 марта в 12.30.

22 марта в 18.00 можно будет сделать пасхальную открытку вместе с мастером Светланой Липовкой.

Участие во всех мастер-классах бесплатное, материалы предоставляются. Запись ОБЯЗАТЕЛЬНА, так как количество мест ограничено. Записаться можно, заполнив простую онлайн форму, либо по телефону 52-17-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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