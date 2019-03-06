Маленькой томичке с диагнозом энцефалопатия нужна помощь

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-06T10:48:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Милане Токаревой 7 лет. Красивое имя, голубые глаза и белокурые волосы она получила от папы, на которого похожа, как две капли воды, и очень его любит с самых первых дней своего рождения. А еще она обожает своего прадедушку, ветерана Великой Отечественной войны, который помогает Милане оплачивать обследования и лечение эпилепсии, так и говорит: «Умирать нельзя, сначала надо поднять правнучку».

Все началось с того, как ребенок стал вздрагивать во сне.

- Сначала мы ничего не поняли, а потом ещё раз повторилось. Милана стала вялой и просто лежала как тростиночка. Мы вызвали скорую и нас положили на обследование. Было очень страшно, ведь судороги начинались при каждом засыпании, а анализы ничего не показывали, - вспоминают родители.

На общем совете семьи было решено лететь в Москву для точного обследования. В столице сделали МРТ и суточный ЭЭГ, который показал эпи-активность. Милана стала плохо развиваться, препараты не помогали, приступы стали сильнее.

Затем был Израиль, новый препарат, несколько месяцев стабильного состояния и возвращение страшных приступов, реанимация и борьба за жизнь, которую отбирает эпилепсия.

Сейчас Милана не может сидеть сама, естественно не ходит. Ортопед, невролог и эпилептолог в один голос говорят – «Милане обязательно нужен вертикализатор». Это значительно улучшит состояние ребенка. Да и просто представьте, как это целый день лежать... А так Миланочка сможет заниматься и развиваться.

- Впереди у нас долгий, долгий путь реабилитации, но мы справимся. Мы очень, очень любим нашу девочку. В семье у нас растет еще старшая дочь, она очень помогает нам с Милой. И в минуты отчаяние она всегда говорит нам: « Всё будет хорошо!».

И я ей верю» - поясняет мама Миланы, Анна.

А мы верим, что все вместе мы сможем в короткие сроки подарить ребенку эту возможность видеть мир, укреплять мышцы и развиваться!

Милана наблюдается в Неврологическом центре эпилептологии, нейрогенетики и исследования мозга. Университетской клиники КрасГМУ у д.м.н. Дмитриенко Д.В.

Необходим вертикализатор SHIFU Ocean 843311. Сумма сбора- 211 250 рублей.

Сбором средств занимается Благотворительный фонд «География Добра географиядобра.рф.

Подробная информация на официальном сайте Фонда:

https://geografiyadobra.ru/catalog/pomoshch-dlya-milany-tokarevoy/

ИСТОЧНИК KP.RU