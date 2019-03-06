2019-03-06T10:22:38+03:00
Общество

На томском фестивале «Народная рыбалка» будут развлечения для всей семьи

Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба администрации Томской областифото: пресс-служба администрации Томской областиФото: из открытых источников
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Развлекательную программу «Народной рыбалки», которая пройдет 16 марта на озере Родниковом Шегарского района, дополнят «книговорот на сеновале», семейное дефиле, мотокросс и необычная фотозона.

Гости фестиваля могут привезти книги из домашних библиотек, оставить на импровизированных книжных полках, взамен взять любую другую или почитать ее прямо сеновале.

Еще одним сюрпризом для участников «Народной рыбалки» станет модельный показ новой коллекции одежды для активного отдыха на природе, ее продемонстрируют семьи из Клуба активных мам города Томска.

Также впервые в рамках фестиваля состоится кросс на мотовездеходах, будет организована фотозона с иллюзией «заморозки» времени.

Кроме того, на «Народной рыбалке» пройдут игровые квесты, огненное шоу, гастрономический конкурс на лучший рецепт и приготовление ухи.

А для маленьких «рыбаков» будет организована традиционная ловля рыбы из бассейнов, пять игровых площадок, шоу с ростовыми куклами и живыми статуями, кукольный спектакль «Фиксики», игровой квест «Таинственный остров», катание на снегоходах и собачьих упряжках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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