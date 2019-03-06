17% работодателей Томска считают женщин более надежными работниками

СЕГОДНЯ 07:06 2019-03-06T07:06:38+03:00

Однако почти половина директоров признают, что у леди пока меньше прав на рынке труда

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Томские работодатели назвали женщин более ответственными и целеустремленными. Накануне 8 Марта портал по поиску работы Зарплата.ру спросил у 350 представителей томских компаний, какую роль они отводят дамам в рабочих вопросах.

57% опрошенных работодателей Томска отметили, что при поиске новых сотрудников не делят соискателей по половому признаку и ориентируются на их опыт и профессионализм. А 43% респондентов признались, что у них есть вакансии, на которые они рассматривают только людей определенного пола.

При этом 10% представителей томских компаний рассказали, что мужчины в их организациях зарабатывают больше женщин. А 4% утверждают, что зарплаты выше у представительниц женского пола. 86% работодателей считают, что размер заработной платы не должен зависеть от пола.

17% опрошенных отметили, что женщины – более надежные работники. 9% такими считают мужчин. А 74% не видят разницы в выполнении рабочих обязанностей у представителей разных полов.

Тем не менее, 39% работодателей Томска согласны с тем, что женщины имеют меньше прав на рынке труда, чем мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU