50-летний мужчина погиб при пожаре частного дома в Молчанове

СЕГОДНЯ 06:23 2019-03-06T06:23:29+03:00

Случаи, когда вместе со своими матрасами и диванами при пожаре гибнут люди, к сожалению, не редкость Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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Тело мужчины 1968 года рождения обнаружили пожарные при тушении двухквартирного брусового дома в одном из райцентров Томской области. Сообщение о возгорании в селе Молчаново поступило в пожарно-спасательную службу во вторник, 5 марта, в 07:53 часов. На момент прибытия первого подразделения в одной из квартир было сильное задымление. С возгоранием огнеборцы справились в считанные минуты - площадь пожара составила всего два квадратных метра (горел матрас). Как уточнили в ГУ МЧС России по Томской области, в ликвидации возгорания были задействованы шесть человек и две единицы техники. В результате пожара обгорел матрас, закоптились стены квартиры. Точная причина возгорания в настоящее время устанавливается, но можно предположить, что ей могла стать непотушенная сигарета.

Подобного рода трагедии случаются с печальной регулярностью. Двумя днями ранее, при тушении пожара в том же Молчановском районе, в деревне Майково, в одном из частных домов было обнаружено тело 48-летнего мужчины.

Площадь пожара составила так же два квадратных метра: сгорели диван и кресло.

ИСТОЧНИК KP.RU