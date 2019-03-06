Детдом лучше: супруги из Томской области полгода мучили своих детей

СЕГОДНЯ 05:58 2019-03-06T05:58:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Колпашевском районе Томской области суд вынес обвинительный приговор семейной паре, которая вела асоциальный образ жизни, но при этом исправно производила на свет детей. 33-летний муж и его молодая 23-летняя жена к своим годам обзавелись тремя малышами в возрасте от нескольких месяцев до 6 лет. При этом супруги не переставали выпивать, из-за чего вместо счастливого детства они подарили своим детям настоящий ад на земле. Их не кормили, не мыли и не водили к врачам. Жили крохи не только впроголодь, но и в антисанитарных условиях

«Установлено, что подсудимые с июня по 12 декабря 2018 года не предоставляли своим детям полноценного питания, не проводили необходимые гигиенические процедуры, не обеспечивали надлежащее медицинское обследование», — сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области. При этом, в присутствии своих маленьких детей подсудимые регулярно пили и надолго оставляли их одних без присмотра и еды.

Суд признал признаны супругов виновными в совершении преступления по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Они были лишены родительских прав и приговорены к 280 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU