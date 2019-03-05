Назван самый дорогой случай медпомощи по ОМС в Томской области
В 2018 году медицинская помощь по профилю «комбустиология» (ожоговая медицина) на сумму 1,6 млн рублей была оказана жителю Первомайского района.
Об этом сообщили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Томской области.
В июле 2018 года местный житель села Первомайское получил ожог 50-59% тела при пожаре, плюс к этому – ожог дыхательных путей. Его доставили в больницу, где лечили в течение 1 месяца и недели. Пациент находился на искусственной вентиляции легких. Сейчас мужчина выписан из ОКБ и находится на амбулаторном лечении в районной больнице.
Добавим, что в прошлом году в медучреждениях Томска и других регионах высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) бесплатно получили более девяти тысяч жителей Томской области. Из них услуги, включенные в базовую программу ОМС, медики оказали 3 668 пациентам.
Всего местный фонд ОМС направил 538,7 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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