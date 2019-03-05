Томичам выделяют еще один «ЗАГС» для летних свадеб

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-05T12:01:16+03:00

Из-за повышенного спроса в ЗАГСах Томска уже почти нет свободных мест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В «красивые» даты 2019 года томские пары вновь смогут пожениться в доме-памятнике деревянного зодчества «Усадьба Грацианова» (Дом приемов Томской области). Такое решение принял губернатор Сергей Жвачкин, отдав молодоженам этот дом на популярные дни для свадьбы.

Самыми «горячими» датами стали 19 июля и 9 августа. Пожениться в эти дни планируют уже более 100 пар. Не менее востребованным для свадебных регистраций традиционно станет и канун Дня семьи, любви и верности — 6 июля. Из-за повышенного спроса на «красивые» даты в ЗАГСах Томска уже почти нет свободных мест. Подать заявление о заключении брака в Доме приемов Томской области 6 и 19 июля, а также 9 августа 2019 года можно лично во Дворце бракосочетаний города Томска с 13 марта.

Напомним, впервые усадьба Грацианова распахнула свои двери для томских молодоженов в день трех семерок — 7 июля 2017-го. В 2018-м там зарегистрировали брак 62 пары.

ИСТОЧНИК KP.RU