В Томской области многодетные семьи смогут получать альтернативную поддержку

СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-05T10:53:17+03:00

Только 20 семей смогли оформить участок в собственность, построив на ней дом. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Новый проект актуален для тех, кто не планирует индивидуальное строительство

Изменить размер текста: A A

В марте 2019 года в Томской области по инициативе партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» будет подготовлен региональный проект закона. Он нацелен на предоставление многодетным и семьям с детьми-инвалидами альтернативных мер социальной поддержки взамен земельных участков в собственность. Такое заявление сделала координатор партпроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

По данным статистики в регионе на учете для получения земельных участков для жилищного строительства состоит 1437 семей, имеющих трех и более детей

В марте текущего года будет подготовлен региональный проект закона. Развитие альтернативных мер поддержки очень актуально. За девять лет действия программы выделения участков только 20 семей смогли оформить участок в собственность, построив на ней дом.

ИСТОЧНИК KP.RU