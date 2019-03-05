2019-03-05T10:53:17+03:00
Общество

В Томской области многодетные семьи смогут получать альтернативную поддержку

Новый проект актуален для тех, кто не планирует индивидуальное строительство
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Только 20 семей смогли оформить участок в собственность, построив на ней дом.Только 20 семей смогли оформить участок в собственность, построив на ней дом.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В марте 2019 года в Томской области по инициативе партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» будет подготовлен региональный проект закона. Он нацелен на предоставление многодетным и семьям с детьми-инвалидами альтернативных мер социальной поддержки взамен земельных участков в собственность. Такое заявление сделала координатор партпроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

По данным статистики в регионе на учете для получения земельных участков для жилищного строительства состоит 1437 семей, имеющих трех и более детей

В марте текущего года будет подготовлен региональный проект закона. Развитие альтернативных мер поддержки очень актуально. За девять лет действия программы выделения участков только 20 семей смогли оформить участок в собственность, построив на ней дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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