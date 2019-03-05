В Томске вновь пройдет акция по обливанию ледяной водой
Весеннее «Пробуждение» состоится 17 марта
Ежегодно в акции принимают участие несколько сотен человекФото: из открытых источников
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В этот день в 12:00 на Белом озере все желающие смогут «пробудиться» после зимы и встретить солнечную весну. Ежегодное мероприятие организуют сообщество «Томские моржи» и Клуб Вольных Туристов.
- Это так здорово, когда несколько сотен людей своим примером показывают, кто такие настоящие сибиряки. Кроме того, это заряд бодрости и позитива, - рассказал организатор акции Александр Германов.
Цель мероприятия: пропаганда закаливания, здорового и счастливого образа жизни. Принять участие в акции может каждый. Подробная информация в группе в ВК: https://vk.com/probujdenietomsk Присоединяйтесь!
ИСТОЧНИК KP.RU