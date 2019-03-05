Двое томичей участвуют в новом сезоне телепроекта «Ты супер!» на НТВ

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-05T08:32:29+03:00

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Сегодня, 5 марта, на сцене кремлевского дворца выступят участники нового, третьего, сезона телешоу. Проект задуман для детей, оставшихся без попечения родителей и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Многие из участников благодаря этому шоу обрели семью и друзей.

В новом сезоне — 21 новый конкурсант из пяти стран мира и 36 участников прошлых сезонов.

Наш регион представляют Роман Дружинин и Екатерина Морозова.

Роме 18 лет, он – участник и первого, и второго сезона «Ты супер!». Мальчик пришел на конкурс не ради славы, ему было важно поверить в себя. Проект подарил ему возможность пройти генетический тест и узнать свою национальность. После смерти мамы 3-летний Рома попал в детский дом. За смуглый оттенок кожи и иссиня-черные волосы в интернате Рому дразнили цыганенком. На самом деле, мама мальчика – русская, а отец – из Индии. Рома любит и профессионально занимается футболом, но главным делом своей жизни считает вокал.

Мечтает стать исполнителем популярной музыки. Хотел бы попасть в финал суперсезона.

Кате 12 лет, она живет в селе Цыганово Томской области.

После рождения мать Екатерины оставила ее в роддоме, в этот же год девочку удочерили. С двух лет Катя посещала группу дошкольного образования, а сегодня ребенок с большим энтузиазмом изучает школьные предметы. В характере Кати сочетаются доброта, отзывчивость и мягкость, но в то же время девочка проявляет твердость и всегда добивается поставленных целей. В будущем она мечтает много путешествовать, побывать в Токио, а также связать свою жизнь с музыкой.

Телеверсия концерта выйдет в эфир НТВ в воскресенье, 10 марта, в 20:10.

ИСТОЧНИК KP.RU