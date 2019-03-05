2019-03-05T08:32:29+03:00
Телевизор

Двое томичей участвуют в новом сезоне телепроекта «Ты супер!» на НТВ

Он откроется сегодня гала-концертом в Кремле
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Наш регион представляют Роман Дружинин и Екатерина МорозоваНаш регион представляют Роман Дружинин и Екатерина МорозоваФото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 марта, на сцене кремлевского дворца выступят участники нового, третьего, сезона телешоу. Проект задуман для детей, оставшихся без попечения родителей и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Многие из участников благодаря этому шоу обрели семью и друзей.

В новом сезоне — 21 новый конкурсант из пяти стран мира и 36 участников прошлых сезонов.

Наш регион представляют Роман Дружинин и Екатерина Морозова.

Роме 18 лет, он – участник и первого, и второго сезона «Ты супер!». Мальчик пришел на конкурс не ради славы, ему было важно поверить в себя. Проект подарил ему возможность пройти генетический тест и узнать свою национальность. После смерти мамы 3-летний Рома попал в детский дом. За смуглый оттенок кожи и иссиня-черные волосы в интернате Рому дразнили цыганенком. На самом деле, мама мальчика – русская, а отец – из Индии. Рома любит и профессионально занимается футболом, но главным делом своей жизни считает вокал.

Мечтает стать исполнителем популярной музыки. Хотел бы попасть в финал суперсезона.

Кате 12 лет, она живет в селе Цыганово Томской области.

После рождения мать Екатерины оставила ее в роддоме, в этот же год девочку удочерили. С двух лет Катя посещала группу дошкольного образования, а сегодня ребенок с большим энтузиазмом изучает школьные предметы. В характере Кати сочетаются доброта, отзывчивость и мягкость, но в то же время девочка проявляет твердость и всегда добивается поставленных целей. В будущем она мечтает много путешествовать, побывать в Токио, а также связать свою жизнь с музыкой.

Телеверсия концерта выйдет в эфир НТВ в воскресенье, 10 марта, в 20:10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Томичей приглашают обсудить, что будет в Михайловской роще
В Томске вновь пройдет акция по обливанию ледяной водой
В Томске проведут большой День стартапов
На Универсиаде за порядком следят бойцы Росгвардии
Девочке с системной красной волчанкой срочно нужна помощь томичей
Пожилых томичей научат пользоваться WhatsApp и Skype
В Томске пройдет масштабный вокальный конкурс «Благозвучие»
В Томской области названы три лучших медицинских учреждения
Томичи присоединились к акции «Не виновата»
Томский беспилотник не допустили на конкурс в Москве
Юных томичей приглашают на игровую Масленицу
В Томске начался конкурс плакатов
За угон старых «Жигулей» 30-летнему томичу грозит 5 лет лишения свободы
В томском техникуме произошел пожар
Под Томском обнаружили огромную свалку куриного помета
Томский водитель укусил инспектора ДПС за локоть и получил 2 года условно
На улице Челюскинцев в Томске введут одностороннее движение
В Томской области на 24% увеличили выплаты приемным родителям
Пьяный селянин одолжил машину у соседа, чтобы доехать до Томска
Томичей научат лепить китайские новогодние пельмени
В Томске откроется еще один Центр молодежного творчества
В Томске самое дешевое масло и дорогая колбаса
4,4 тысяч мест в детсадах добавятся в Томской области к 2022 году
Томичей приглашают помочь больным детям в благотворительном марафоне