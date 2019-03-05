2019-03-05T08:03:47+03:00
Общество

В Томске проведут большой День стартапов

Инвесторы и гендиректоры крупных компаний рассмотрят бизнесы для раскрутки
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Начинающие предприниматели смогут проконсультироваться у экспертов рынкаНачинающие предприниматели смогут проконсультироваться у экспертов рынкаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Томске пройдет Startup Day 2019. Его организует Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Конференцию откроет руководитель направления по работе с компаниями старших раундов акселератора ФРИИ Артем Азевич. На примерах он объяснит, чем отличаются стартапы-лидеры от компаний, которые не оправдали надежд. Своим опытом поделятся генеральный директор компании ueCalc Даниил Ханин, который расскажет, как использовать теорию ограничений и юнит-экономику для ранжирования задач. Историю роста собственной компании расскажет директор Supl.biz Евгений Дьяченко. Сооснователь проекта Rent-a-Ride Александр Ладыгин объяснит, как потратить пять миллионов рублей на разработку продукта, которым никто не пользуется. Руководитель по стратегическим проектам и анализу ПАО «МегаФон» Вячеслав Теребинов покажет, как стартапу создавать инновации с телефоном.

На конференции пройдет питч-сессия, где отобранные стартапы презентуют свои проекты инвесторам, партнерам и гостям мероприятия. Во время презентаций на главной сцене, партнеры мероприятия «Энел Россия», Rubius и ПАО «МегаФон» разыграют среди участников собственные призы. Начинающие предприниматели смогут получить индивидуальную консультацию с экспертами рынка и узнать о возможных векторах развития своего бизнеса.

Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия. Для участия в питч-сессии необходимо подать заявку и получить подтверждение до 24 марта.

Tomsk Startup Day 2019 пройдет 30 марта по адресу Томск, ул. Карла Маркса, 14 (Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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