Девочке с системной красной волчанкой срочно нужна помощь томичей

СЕГОДНЯ 06:15 2019-03-05T06:15:03+03:00

Подростку нужны деньги на перелет и проживание в Москве, где ей будут делать химиотерапию

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Мама 15-летней Татьяны Жидких обратилась с просьбой о помощи к землякам. Ее дочь страдает аутоиммунным заболеванием — системной красной волчанкой с поражением ЦНС и Синдромом Шегрена.

Болезнь проявилась у девочки в 10 лет, но ей долго не могли поставить точный диагноз. У ребенка наблюдались красные пятна на лице, боли в суставах, искривление позвоночника, выпадение волос, боли в мышцах. После гормональной терапии Таня сильно ослабла и не смогла ходить в школу. В 2018 году ее положили в московский институт ревматологии имени Насоновой, где провели Татьяне три курса химиотерапии (препарат генной инженерии), вливали высокие дозы гормонов. Сейчас требуется повторная химиотерапия, обследование и коррекция лечения. Как рассказала мать девушки, болезнь пока не вышла в стадию ремиссии.

На билеты на самолет и проживание в Москвы, а также на оплату ряда анализов препаратов семье требуется 90 тысяч рублей. Помочь тане можно на сайте фонда «Обыкновенное чудо».

ИСТОЧНИК KP.RU