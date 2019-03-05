Пожилых томичей научат пользоваться WhatsApp и Skype

СЕГОДНЯ 05:46 2019-03-05T05:50:52+03:00

Научить бабушку полноценно пользоваться смартфоном не легко, но можно. Фото: proexpress.com.ua

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В понедельник, 4 марта, начала работу Школа информационных технологий Академии активного долголетия. Пенсионерам предстоит освоить премудрости подготовки презентаций и обращению с мобильным интернетом. Как сообщили в пресс-службе администрации Томской области, заниматься с пожилыми людьми будут преподаватели Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники.

«Специально разработанная программа «Делать презентации легко» рассчитана на шесть занятий. Итогом 12-часового обучения станет самостоятельная подготовка и демонстрация презентации. Для освоения этой программы сформировано шесть групп по 12 человек в каждой», — пояснила координатор проекта Светлана Буланова.

С 18 марта стартует обучение по программе «Мобильная азбука» - пенсионеры научатся пользоваться мобильными устройствами и приложениями, свободно общаться в социальных сервисах WhatsApp, Viber и Skype. Занятия пройдут для четырех групп, в каждой из которых по 10 человек.

Записаться на занятия можно по телефонам 47-95-13; 47-95-14 в рабочие дни с 9 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU