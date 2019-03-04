2019-03-04T13:08:10+03:00
Здоровье

В Томской области названы три лучших медицинских учреждения

Больницы оценивались по пяти параметрам
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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За каждый из параметров медучреждения получали определенное количество баллов.За каждый из параметров медучреждения получали определенное количество баллов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По итогам независимой оценки качества (НОК) выбрано три лучших учреждения региона. Ими стали Тегульдетская районная больница, детская больница № 1 и роддом № 1 города Томска.

Оценка качества проводилась в 25 государственных и 15 частных медучреждениях региона. Свои отзывы о работе медучреждений оставили 2 740 пациентов, - такие данные приводит областная администрация.

Больницы оценивались по пяти параметрам: открытость и доступность информации о медорганизации, комфортность условий предоставления услуг и время их ожидания, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость работников, удовлетворенность пациентов условиями оказания услуг. За каждый из параметров медучреждения получали определенное количество баллов. Среднее значение независимой оценки качества по отрасли здравоохранения составило 89,6 балла из 100 возможных.

Высший балл за открытость информации получили горбольница № 3, Томский областной онкодиспансер, межвузовская поликлиника и детская больница № 1.

Также томский онкодиспансер получил сто баллов за доступность для инвалидов.

Более 98 баллов за вежливость и доброжелательность сотрудников получили Медицинский центр им. Г.К. Жерлова, роддом № 4, детская больница № 1 и детская городская больница № 2, поликлиника № 1 и поликлиника № 8, а также Александровская и Тегульдетские районные больницы. Условия оказания медицинских услуг высоко оценили пациенты детской больницы № 1, ОКБ, роддома № 4, областного перинатального центра им. И.Д. Евтушенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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