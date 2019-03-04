Томский беспилотник не допустили на конкурс в Москве

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-04T09:00:49+03:00

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Томский беспилотный автомобиль не поучаствовал в испытаниях конкурса «Зимний город», которые прошли в воскресенье в Москве: на пульте беспилотника не оказалось кнопки «пауза».

- Оказывается, надо было в обязательном порядке сделать на пульте три кнопки: зеленую (пуск), желтую (пауза) и красную (стоп). Мы, как «умные», сделали зеленую и красную – эта система проще и понятнее, как показалось нам: судья нажимает «пуск» и передает управление беспилотнику, автомобиль оценивает обстановку – и трогается, в нештатной ситуации есть кнопка «стоп»... Но судья посчитал, что без «паузы» условия регламента не выполнены, – пояснил РИА Томск директор альянса «Техническое зрение» Виктор Ширшин.

По его словам, команда смогла на месте устранить недостаток, но приехала к своему слоту через полчаса после времени старта. Из-за нарушения временного регламента судья не разрешил начать испытания. Томичи возвращаются домой, впрочем, оставлять работу над беспилотником они не намерены.

В целом команды применяли похожие технологии, например, для ориентации в пространстве использовались мощные лидарные системы.

Так, у автомобиля команды «Старлайн» было пять очень дорогих лидаров! Томичи такого позволить пока не могут. С другой стороны, лидары не помогут проехать через снежную пушку (это испытание ждет участников в финале в декабре) – буран они воспримут просто как стену. У сибиряков есть решения, для которых снег не помеха, в частности, томографическое зрение.

ИСТОЧНИК KP.RU