Юных томичей приглашают на игровую Масленицу

СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-04T08:44:16+03:00

Ребята сыграют на ложках, полетают на теле и сожгут чучело

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5 марта в 15.00 в библиотеке «Кольцевая» (пр. Кольцевой, 12а) пройдет игровая программа «Чудеса на Масленицу».

На мероприятии ребята узнают об истоках появления Масленицы и в игровой форме познакомятся с традициями и правилами проведения масленичной недели.

Сотрудники библиотеки расскажут юным гостям, как называется Масленица у других народов, как принято отмечать этот праздник в других странах. В программе мероприятия - весёлые игры, познавательные викторины, музицирование на ложках, шуточные «полёты» на метле и многое другое.

Активные участники будут отмечены сладкими призами. В финале все желающие смогут вместе нарядить куклу-Весну и проводить Зиму веселыми шутками. Завершит программу сожжение чучела «Масленицы» в сквере около библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU