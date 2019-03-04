Юных томичей приглашают на игровую Масленицу
5 марта в 15.00 в библиотеке «Кольцевая» (пр. Кольцевой, 12а) пройдет игровая программа «Чудеса на Масленицу».
На мероприятии ребята узнают об истоках появления Масленицы и в игровой форме познакомятся с традициями и правилами проведения масленичной недели.
Сотрудники библиотеки расскажут юным гостям, как называется Масленица у других народов, как принято отмечать этот праздник в других странах. В программе мероприятия - весёлые игры, познавательные викторины, музицирование на ложках, шуточные «полёты» на метле и многое другое.
Активные участники будут отмечены сладкими призами. В финале все желающие смогут вместе нарядить куклу-Весну и проводить Зиму веселыми шутками. Завершит программу сожжение чучела «Масленицы» в сквере около библиотеки.
ИСТОЧНИК KP.RU